Трамп заявил, что авианосец прибыл в Карибское море не для запугивания Кубы

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы, утверждает американский президент Дональд Трамп.
В ходе общения с журналистами в Белом доме американскому лидеру задали вопрос, отправил ли он авианосец, чтобы запугать кубинского правительство.
"Нет, вовсе нет", - ответил Трамп.
"Они хотят вернуться назад, они хотят инвестировать в свою страну", - сказал Трамп, не уточнив, что сейчас препятствует приезду американцев кубинского происхождения на остров.
В среду власти США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. На фоне этого Трамп заявлял, что эскалации между США и Кубой не будет. Вскоре после этого авианосная ударная группа ВС США Nimitz вошла в Карибское море. В группу входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.