Трамп заявил, что авианосец прибыл в Карибское море не для запугивания Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Nimitz прибыла в Карибское море.

Дональд Трамп утверждает, что цель прибытия авианосца не в том, чтобы запугать власти Кубы.

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы, утверждает американский президент Дональд Трамп.

В ходе общения с журналистами в Белом доме американскому лидеру задали вопрос, отправил ли он авианосец, чтобы запугать кубинского правительство.

Глава Белого дома добавил, что США намерены помочь Гаване на гуманитарной основе и добавил, что Соединенные Штаты хотят открыть Кубу для кубинских эмигрантов, находящихся на американской территории.

"Они хотят вернуться назад, они хотят инвестировать в свою страну", - сказал Трамп, не уточнив, что сейчас препятствует приезду американцев кубинского происхождения на остров.