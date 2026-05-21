Трамп заявил, что авианосец прибыл в Карибское море не для запугивания Кубы - РИА Новости, 21.05.2026
19:32 21.05.2026
Трамп заявил, что авианосец прибыл в Карибское море не для запугивания Кубы

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Nimitz прибыла в Карибское море.
  • Дональд Трамп утверждает, что цель прибытия авианосца не в том, чтобы запугать власти Кубы.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы, утверждает американский президент Дональд Трамп.
В ходе общения с журналистами в Белом доме американскому лидеру задали вопрос, отправил ли он авианосец, чтобы запугать кубинского правительство.
"Нет, вовсе нет", - ответил Трамп.
Глава Белого дома добавил, что США намерены помочь Гаване на гуманитарной основе и добавил, что Соединенные Штаты хотят открыть Кубу для кубинских эмигрантов, находящихся на американской территории.
"Они хотят вернуться назад, они хотят инвестировать в свою страну", - сказал Трамп, не уточнив, что сейчас препятствует приезду американцев кубинского происхождения на остров.
В среду власти США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. На фоне этого Трамп заявлял, что эскалации между США и Кубой не будет. Вскоре после этого авианосная ударная группа ВС США Nimitz вошла в Карибское море. В группу входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.
