Трамп рассматривает разные варианты действий против Кубы, пишет Politico

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий против Кубы, но пока не принял решение.
- Дальнейшие шаги в отношении острова остаются неясными.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает разные сценарии в отношении Кубы, включая военные, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций", — говорится в публикации.
Издание добавило, что дальнейшие шаги Вашингтона остаются неясными. При этом сам Трамп накануне заявил, что не планирует эскалацию в отношении острова.
В среду в Пентагоне сообщили, что в Карибское море вошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz.
Ранее в тот же день американский Минюст предъявил обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами.
Как писала в минувшие выходные The New York Times, Вашингтон допускает захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель — оправдать военную агрессию против острова.
