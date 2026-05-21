Лавров обсудил с Ассоциацией европейского бизнеса риск политизации торговли

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с руководством и членами Ассоциации европейского бизнеса в России риски растущей политизации торгово-экономической сферы и отдельные аспекты работы зарубежных компаний в РФ, заявили в российском дипведомстве.

"В ходе мероприятия министром были даны оценки текущей международной ситуации с акцентом на риски растущей политизации торгово-экономической сферы", - говорится в сообщении на сайте министерства.