Лавров обсудил с Ассоциацией европейского бизнеса риск политизации торговли

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с руководством и членами Ассоциации европейского бизнеса в России риски растущей политизации торгово-экономической сферы и отдельные аспекты работы зарубежных компаний в РФ, заявили в российском дипведомстве.
"В ходе мероприятия министром были даны оценки текущей международной ситуации с акцентом на риски растущей политизации торгово-экономической сферы", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Обсужден ряд актуальных внешнеэкономических вопросов, затрагивающих в том числе отдельные аспекты работы зарубежных компаний в России", - добавили в МИД.