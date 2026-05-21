ФСБ предотвратила теракт на железной дороге на территории Керчи.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории города Керчи в Крыму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ФСВНГ.
"Сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ совместно с МВД по Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, самодельное взрывное устройство предназначалось для совершения террористического акта, а именно подрыва железнодорожного полотна пути на территории города Керчи, используемого Вооруженными Силами Российской Федерации для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.