ФСБ предотвратила теракт на железной дороге на территории Керчи
15:02 21.05.2026 (обновлено: 15:13 21.05.2026)
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге на территории Керчи

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ предотвратила теракт на железной дороге на территории Керчи.
  • Самодельное взрывное устройство предназначалось для подрыва железнодорожного полотна, используемого ВС России для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории города Керчи в Крыму, сообщает пресс-служба УФСБ России по ФСВНГ.
"Сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ совместно с МВД по Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, самодельное взрывное устройство предназначалось для совершения террористического акта, а именно подрыва железнодорожного полотна пути на территории города Керчи, используемого Вооруженными Силами Российской Федерации для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.
