Новый медицинский теплоход отправился в навигацию в Югре

ТЮМЕНЬ, 21 мая – РИА Новости. Медицинский теплоход "Святитель Лука" отправился в свою первую навигацию из города Ханты-Мансийска, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук.

"В свою первую навигацию из Ханты‑Мансийска отправился медицинский теплоход "Святитель Лука" – единственное в России специализированное судно, созданное как полноценный мобильный медицинский комплекс. Вместе с ним в рейс вышла уже знакомая жителям плавполиклиника "Николай Пирогов", - написал Кухарук в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор напомнил, что округ расположен на обширной территории, и запуск в навигацию двух теплоходов позволяет повысить доступность качественной медицинской помощи для населения.

По его информации, на борту нового теплохода 25 медицинских кабинетов, современная лаборатория, цифровой рентген‑комплекс, флюорограф, маммограф и система искусственного интеллекта "Третье мнение" для анализа исследований. Созданы комфортные условия для проживания и работы медиков, в том числе зона для занятий спортом и кают‑компания с возможностью проведения видеоконференций с экспертами регионального и федерального уровня.

Кухарук отметил, что "Святитель Лука" за навигацию посетит 49 населенных пунктов в Октябрьском, Белоярском, Березовском, Ханты‑Мансийском и Сургутском районах, а "Николай Пирогов" охватит 45 населенных пунктов в Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты‑Мансийском районах.