ВМС США приостановили поставки оружия Тайваню из-за операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США временно приостановили военные поставки Тайваню, чтобы сформировать необходимый запас боеприпасов для проведения операции против Ирана, заявил исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Ханг Као.
"Мы продаем им (Тайваню – ред.) определенную продукцию военного назначения. Просто прямо сейчас мы взяли паузу, чтобы гарантировать наличие боеприпасов, необходимых нам для операции "Эпическая ярость". У нас их достаточно, но мы просто хотим быть полностью уверенными, что у нас есть все необходимое", - сказал Као на слушаниях в комитете сената по ассигнованиям.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник написала, что Пекин якобы затягивает согласование визита замглавы Пентагона Элбриджа Колби из-за возможной продажи Штатами оружия Тайваню. По данным издания, "Китай дал понять, что не может одобрить визит, пока (президент США Дональд) Трамп не решит, как он будет действовать в отношении пакета вооружений".
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.