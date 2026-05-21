Рейтинг@Mail.ru
ВМС США приостановили поставки оружия Тайваню из-за операции против Ирана - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 21.05.2026
ВМС США приостановили поставки оружия Тайваню из-за операции против Ирана

Као: США приостановили поставки оружия Тайваню из-за нужд операции в Иране

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВМС США приостановили поставки оружия Тайваню, чтобы сформировать необходимый запас боеприпасов для операции против Ирана.
  • Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США временно приостановили военные поставки Тайваню, чтобы сформировать необходимый запас боеприпасов для проведения операции против Ирана, заявил исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Ханг Као.
"Мы продаем им (Тайваню – ред.) определенную продукцию военного назначения. Просто прямо сейчас мы взяли паузу, чтобы гарантировать наличие боеприпасов, необходимых нам для операции "Эпическая ярость". У нас их достаточно, но мы просто хотим быть полностью уверенными, что у нас есть все необходимое", - сказал Као на слушаниях в комитете сената по ассигнованиям.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник написала, что Пекин якобы затягивает согласование визита замглавы Пентагона Элбриджа Колби из-за возможной продажи Штатами оружия Тайваню. По данным издания, "Китай дал понять, что не может одобрить визит, пока (президент США Дональд) Трамп не решит, как он будет действовать в отношении пакета вооружений".
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Посольство КНР прокомментировало публикации СМИ о продаже оружия Тайваню
Вчера, 03:18
 
В миреТайваньСШАПекинМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала