Внучка экс-мэра Самары признала вину в его убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова признала вину в его убийстве в полном объеме.
- По ряду других вменяемых ей статей она признала вину частично, по некоторым — не признала вовсе.
САМАРА, 21 мая — РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова признала вину в его убийстве в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, 31-летняя подсудимая и двое ее знакомых, арестованных заочно, отравили Виктора и Наталью Тарховых. Еще одну фигурантку, 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, обвинили в хищении.
Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест
1 декабря 2025, 14:27
Екатерина Тархова добавляла капсулы с опасным веществом в таблетницу с лекарствами, которые погибшие принимали ежедневно. Она также частично признала вину в краже и мошенничестве, но не согласилась с обвинением в надругательстве над телами.
Мать обвиняемой Людмила Тархова заявила, что ей неприятно находиться рядом с дочерью и она не хочет с ней говорить.
Об исчезновении бывшего мэра Самары и его жены заявил в полицию его друг в конце января 2025 года. Выяснилось, что супруги в последний раз выходили на связь еще перед Новым годом.
Внучка и Дмитрий Метревели убили Виктора Тархова и его жену, после чего заморозили тела при помощи азота и расчленили их. Части тел они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Указания из-за границы им давала Светлана Метревели. Их объявили в международный розыск.
Екатерина нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем известно, что она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира оказалась обработанной раствором щелочи.
Друг экс-мэра Самары рассказал о подозрительном СМС от его имени
15 ноября 2025, 15:34