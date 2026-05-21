Рейтинг@Mail.ru
Внучка экс-мэра Самары признала вину в его убийстве - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 21.05.2026 (обновлено: 15:55 21.05.2026)
Внучка экс-мэра Самары признала вину в его убийстве

Внучка экс-мэра Самары Тархова признала вину в его убийстве в полном объеме

© РИА Новости / Альберт Дзень | Перейти в медиабанкЕкатерина Тархова в Самарском областном суде
Екатерина Тархова в Самарском областном суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Альберт Дзень
Перейти в медиабанк
Екатерина Тархова в Самарском областном суде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова признала вину в его убийстве в полном объеме.
  • По ряду других вменяемых ей статей она признала вину частично, по некоторым — не признала вовсе.
САМАРА, 21 мая — РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова признала вину в его убийстве в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, 31-летняя подсудимая и двое ее знакомых, арестованных заочно, отравили Виктора и Наталью Тарховых. Еще одну фигурантку, 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, обвинили в хищении.
Внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест
1 декабря 2025, 14:27
Екатерина Тархова добавляла капсулы с опасным веществом в таблетницу с лекарствами, которые погибшие принимали ежедневно. Она также частично признала вину в краже и мошенничестве, но не согласилась с обвинением в надругательстве над телами.
Мать обвиняемой Людмила Тархова заявила, что ей неприятно находиться рядом с дочерью и она не хочет с ней говорить.
Об исчезновении бывшего мэра Самары и его жены заявил в полицию его друг в конце января 2025 года. Выяснилось, что супруги в последний раз выходили на связь еще перед Новым годом.
Внучка и Дмитрий Метревели убили Виктора Тархова и его жену, после чего заморозили тела при помощи азота и расчленили их. Части тел они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Указания из-за границы им давала Светлана Метревели. Их объявили в международный розыск.
Екатерина нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем известно, что она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира оказалась обработанной раствором щелочи.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Друг экс-мэра Самары рассказал о подозрительном СМС от его имени
15 ноября 2025, 15:34
 
ПроисшествияСамараРоссияВиктор Тархов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала