Внучка экс-мэра Самары признала вину в его убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова признала вину в его убийстве в полном объеме.

По ряду других вменяемых ей статей она признала вину частично, по некоторым — не признала вовсе.

САМАРА, 21 мая — РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова признала вину в его убийстве в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, 31-летняя подсудимая и двое ее знакомых, арестованных заочно, отравили Виктора и Наталью Тарховых. Еще одну фигурантку, 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, обвинили в хищении.

Екатерина Тархова добавляла капсулы с опасным веществом в таблетницу с лекарствами, которые погибшие принимали ежедневно. Она также частично признала вину в краже и мошенничестве, но не согласилась с обвинением в надругательстве над телами.

Мать обвиняемой Людмила Тархова заявила, что ей неприятно находиться рядом с дочерью и она не хочет с ней говорить.

Об исчезновении бывшего мэра Самары и его жены заявил в полицию его друг в конце января 2025 года. Выяснилось, что супруги в последний раз выходили на связь еще перед Новым годом.

Внучка и Дмитрий Метревели убили Виктора Тархова и его жену, после чего заморозили тела при помощи азота и расчленили их. Части тел они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Указания из-за границы им давала Светлана Метревели. Их объявили в международный розыск.