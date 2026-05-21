Названы способы легальной "зимовки" в Таиланде после сокращения безвиза - РИА Новости, 21.05.2026
03:15 21.05.2026
Названы способы легальной "зимовки" в Таиланде после сокращения безвиза

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 государств, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
  • Российские «зимовщики» могут оформить долгосрочную визу или продлить действующую, чтобы легально остаться в Таиланде дольше 30 дней.
  • Существует возможность продления пребывания в иммиграционном офисе или краткосрочная поездка до границы и обратно, однако последний вариант не так надежен, как раньше.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские "зимовщики" смогут легально остаться в Таиланде дольше 30 дней, если оформят долгосрочную визу или разово продлят действующую, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в королевстве Светлана Шерстобоева, которая регулярно помогает соотечественникам решать различные проблемы.
Во вторник министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул объявил, что власти страны отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 государств, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
"Если вы планировали провести в Таиланде полгода, любуясь закатами и работая над стартапом, придется пересмотреть планы. Теперь есть иные пути: долгосрочная виза. Да, это слово пугает, но пенсионная, учебная или виза цифрового кочевника - вполне реальные варианты, только очень дорогие", - сказала собеседница агентства.
Шерстобоева также отметила, что после истечения срока визы в иммиграционном офисе можно продлить пребывание. Стоить это, по ее словам, будет порядка 5 тысяч рублей.
"Можно попробовать скататься до границы и обратно, например, до Филиппин самолетом или сутки в минибасе до Лаоса, но имейте в виду: бордерран уже не так надежен, как раньше, при повторе могут развернуть на границе", - предупредила глава российских волонтеров в Таиланде.
Россиянам рассказали, что грозит за нарушение новых визовых правил Таиланда
