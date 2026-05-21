Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, что грозит за нарушение новых визовых правил Таиланда - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:18 21.05.2026
Россиянам рассказали, что грозит за нарушение новых визовых правил Таиланда

РИА Новости: за нарушение визовых правил Таиланда грозят штраф и депортация

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Таиланд
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Страны мира. Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
  • Туристов, которые после вступления в силу новых правил останутся в Таиланде дольше 30 дней, ждут штрафы, депортация и запрет на въезд в страну.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Туристов, которые после вступления в силу новых правил останутся в Таиланде дольше 30 дней, ждут штрафы, депортация и запрет на въезд в стану, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
"Кто останется дольше положенного, тех ждут штрафы, депортация и запрет на въезд", - сказала собеседница агентства, которая регулярно помогает соотечественникам решать различные проблемы.
Накануне министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти страны отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Посольство России в Таиланде ожидает уведомления о сокращении безвиза
Вчера, 08:26
 
ТуризмТаиландРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала