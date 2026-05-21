В Сызрани при атаке БПЛА разрушены два дома

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Два дома были разрушены в городском округе Сызрань в результате утренней атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Более 15 беспилотных летательных аппаратов было нацелено на территорию городского округа Сызрань. В пределах городского округа два дома было разрушено", - сообщил Федорищев на видео в своем канале на платформе "Макс".