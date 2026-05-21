Специальная военная операция на Украине
 
15:36 21.05.2026 (обновлено: 15:45 21.05.2026)
В Сызрани пострадавшим при атаке БПЛА не потребовалась госпитализация

Сызранский кремль и церковь Рождества Христова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани есть пострадавшие в результате атаки БПЛА.
  • Госпитализация не потребовалась.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В результате атаки БПЛА в Сызрани есть пострадавшие, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Федорищев заявил, что в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань в четверг двое человек погибли, есть пострадавшие.
"Пострадавшим госпитализация не потребовалась. Все социальные и медицинские службы на связи с семьями", - сообщил Федорищев на платформе "Макс".
По словам губернатора, на данный момент проводится оценка ущерба после атаки БПЛА, будут приняты необходимые меры для ликвидации последствий.
Специальная военная операция на Украине · Сызрань · Самарская область · Вячеслав Федорищев
 
 
