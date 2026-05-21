При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека из семьи участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека из семьи участника СВО.
- Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты.
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Два человека из семьи участника СВО погибли в Сызрани в ходе утренней атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Есть жертвы: погибли двое наших жителей - семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
