При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека из семьи участника СВО - РИА Новости, 21.05.2026
15:26 21.05.2026 (обновлено: 15:31 21.05.2026)
При атаке БПЛА на Сызрань погибли два человека из семьи участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека из семьи участника СВО.
  • Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты.
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Два человека из семьи участника СВО погибли в Сызрани в ходе утренней атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ранее Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань в четверг погибли двое, есть пострадавшие.
"Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Есть жертвы: погибли двое наших жителей - семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Специальная военная операция на УкраинеСызраньСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
