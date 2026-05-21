Рейтинг@Mail.ru
В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 21.05.2026 (обновлено: 15:56 21.05.2026)
В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия

В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия из-за атаки дронов

© Shutterstock/FOTODOM / Kirill SkorobogatkoПанорма Сызрани
Панорма Сызрани - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Kirill Skorobogatko
Панорма Сызрани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия из-за трагических событий .
  • Ранее после атаки БПЛА два человека погибли, есть пострадавшие.
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Сызрани Самарской области до конца недели в связи с трагическими событиями после атаки БПЛА, сообщает администрации городского округа.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань в четверг двое человек погибли, есть пострадавшие.
«
"В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели", - говорится в сообщении в канале мэрии на платформе "Макс".
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ПВО ночью сбила 121 украинский БПЛА
Вчера, 07:44
 
СызраньРоссияСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала