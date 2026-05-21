"Поворотный момент". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 21.05.2026
19:26 21.05.2026 (обновлено: 23:49 21.05.2026)
"Поворотный момент". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Sohu: уничтожение F-16 истребителем Су-35 в зоне СВО стало поворотным событием

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский истребитель Су-35 сбил украинский F-16 в зоне СВО.
  • Потеря F-16 стала тяжелым ударом по слабым ВВС Украины, на вооружении которой сейчас не более 30 таких истребителей.
  • Воздушно-космические силы России имеют численное и качественное превосходство над украинскими ВВС и прочно удерживают инициативу в воздухе.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сбитие F-16 российским истребителем Су-35 стало поворотным событием в украинском конфликте, пишет Sohu.
"Для Украины потеря F-16 — это не просто потеря истребителя, это тяжелый удар по и без того слабым ВВС. На вооружении ВСУ сейчас всего около 30 F-16, эксплуатация которых затруднена из-за дефицита запасных частей и слабой подготовки личного состава", — говорится в публикации.

Отмечается, что Воздушно-космические силы России в сравнении с украинскими имеют численное и качественное превосходство. Они прочно удерживают инициативу в воздухе.
"Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности. Тот, кто имеет превосходство в радиолокационных и ракетных технологиях, имеет инициативу в воздушных боях", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе подполье сообщило, что украинский самолет F-16 в ходе воздушного боя был сбит ракетой над Сумской областью. По описаниям жителей Кролевца, истребитель летел со стороны Нежина, где находится одна из авиабаз ВСУ.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныF-16Су-35Сумская область
 
 
