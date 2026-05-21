Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский истребитель Су-35 сбил украинский F-16 в зоне СВО.
- Потеря F-16 стала тяжелым ударом по слабым ВВС Украины, на вооружении которой сейчас не более 30 таких истребителей.
- Воздушно-космические силы России имеют численное и качественное превосходство над украинскими ВВС и прочно удерживают инициативу в воздухе.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сбитие F-16 российским истребителем Су-35 стало поворотным событием в украинском конфликте, пишет Sohu.
"Для Украины потеря F-16 — это не просто потеря истребителя, это тяжелый удар по и без того слабым ВВС. На вооружении ВСУ сейчас всего около 30 F-16, эксплуатация которых затруднена из-за дефицита запасных частей и слабой подготовки личного состава", — говорится в публикации.
Отмечается, что Воздушно-космические силы России в сравнении с украинскими имеют численное и качественное превосходство. Они прочно удерживают инициативу в воздухе.
"Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности. Тот, кто имеет превосходство в радиолокационных и ракетных технологиях, имеет инициативу в воздушных боях", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе подполье сообщило, что украинский самолет F-16 в ходе воздушного боя был сбит ракетой над Сумской областью. По описаниям жителей Кролевца, истребитель летел со стороны Нежина, где находится одна из авиабаз ВСУ.
