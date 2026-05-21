ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий группировки войск "Южная".
- Также были потеряны четыре боевые бронированные машины HMMWV и 19 автомобилей.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, четыре боевые бронемашины HMMWV и 19 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стенки, Никоноровка, Рай-Александровка, Николаевка, Артема, Подольское, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики.