В Сумах криминальные группировки продают ВСУ угнанные авто

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Криминальные группировки Сум продают на фронт ВСУ угнанные авто, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумской области местные преступные группировки занимаются легализацией ворованных транспортных средств через подразделения ВСУ, действующие на данном участке фронта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подразделениям ВСУ не интересны наличие документов и история авто. Машины необходимы для выполнения задач на линии соприкосновения. Если их не уничтожают, то зачастую перепродают другим украинским подразделениям, добавил представитель силовых структур.
"Продажа автомобилей и мобильных транспортных средств - мотоциклов, квадроциклов и багги - осуществляется исключительно через интернет, после чего техника "исчезает" из поля зрения украинских правоохранительных органов", - отметил он.