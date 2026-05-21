Суд изменил меру пресечения бывшему мэру Белгорода на домашний арест

БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Белгородский областной суд смягчил меру пресечения для экс-мэра Белгорода Антона Иванова, заменив содержание под стражей на домашний арест, сообщили РИА Новости в суде.
"Изменили меру пресечения на домашний арест. Продлится до 13 июля 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Иванова признали виновным в получении взяток на сумму около 4 миллионов рублей и превышении полномочий, приговорили к десяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 11 миллионов рублей в феврале 2025 года. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, которые выявили при рассмотрении апелляции.
