Суд отправил в колонию жителя Кубани, пытавшего своих детей электрошокером - РИА Новости, 21.05.2026
18:44 21.05.2026
Суд отправил в колонию жителя Кубани, пытавшего своих детей электрошокером

Суд назначил 4 года колонии жителю Кубани, пытавшему своих детей электрошокером

  • Суд на Кубани назначил четыре года и три месяца колонии местному жителю за истязание своих малолетних детей.
  • Он истязал своих детей, в том числе с использованием электрошокера, с сентября 2023 года по октябрь 2025 года.
  • Мужчина запрещал своим детям посещать школу, чтобы никто не увидел следы истязаний.
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Суд на Кубани назначил четыре года и три месяца колонии местному жителю за истязание своих малолетних детей, в том числе с использованием электрошокера, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что 33-летний житель Отрадненского района Кубани с сентября 2023 года по октябрь 2025 года истязал свою 10-летнюю дочь и восьмилетнего сына, используя различные предметы, в том числе электрошокер. Чтобы никто не увидел следы истязаний, мужчина запрещал своим малолетним детям посещать школу. Мать мальчика и девочки ранее умерла от коронавирусной инфекции.
По данным надзорного ведомства, мужчина признан виновным по статьям "истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
"Отрадненский районный суд вынес приговор 33-летнему местному жителю... Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
