Суд отправил в колонию жителя Кубани, пытавшего своих детей электрошокером

КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Суд на Кубани назначил четыре года и три месяца колонии местному жителю за истязание своих малолетних детей, в том числе с использованием электрошокера, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что 33-летний житель Отрадненского района Кубани с сентября 2023 года по октябрь 2025 года истязал свою 10-летнюю дочь и восьмилетнего сына, используя различные предметы, в том числе электрошокер. Чтобы никто не увидел следы истязаний, мужчина запрещал своим малолетним детям посещать школу. Мать мальчика и девочки ранее умерла от коронавирусной инфекции.

По данным надзорного ведомства, мужчина признан виновным по статьям "истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".