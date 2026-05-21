Во Франции суд принял апелляцию россиянки на отказ в ее освобождении

ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Суд Парижа принял апелляцию российской активистки Анны Новиковой, обвиняемой во Франции в шпионаже, на решение об отказе в ее условно-досрочном освобождении и рассмотрит ее, заявил РИА Новости ее французский адвокат Филипп де Вель.

В среду адвокат сообщил, что Новикова, задержанная во Франции по обвинению в шпионаже, подала апелляцию на решение суда Парижа об отказе в ее условно-досрочном освобождении.

"Суд зарегистрировал апелляцию", - сказал де Вель в четверг.

По его словам, рассмотрение апелляции его подзащитной может занять около десяти дней.

В апреле защита Новиковой подала в суд запрос о ее освобождении под судебный надзор.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".