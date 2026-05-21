Рейтинг@Mail.ru
Гражданку России и Украины осудили на 15 лет за передачу сведений СБУ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 21.05.2026
Гражданку России и Украины осудили на 15 лет за передачу сведений СБУ

В Краснодаре гражданку России и Украины осудили на 15 лет за передачу данных СБУ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданку России и Украины осудили в Краснодаре на 15 лет за передачу сведений СБУ.
  • Подсудимая передала сотруднику СБУ информацию, содержащую статистические данные о позиционировании спутников GPS.
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре на 15 лет за передачу сведений СБУ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Краснодарский краевой суд огласил приговор по статье 275 УК РФ (государственная измена - ред.). В суде установлено, что подсудимая, являясь ярой противницей политического курса Российской Федерации и проведения специальной военной операции, в 2023 году, находясь в г. Киев, установила контакт с сотрудником СБУ, после чего прибыла в Р. Крым, где получила гражданство РФ", - говорится в сообщении.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Вчера, 14:42
"В марте 2024 года она, выполняя задание куратора, приехала в г. Новороссийск и, находясь на прибрежной территории, используя специальные приложения, установленные в ее смартфоне, собрала и передала сотруднику СБУ информацию, содержащую статистические данные о позиционировании спутников GPS, их количестве, уровне сигнала, скорости передачи данных и т.д. Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что противоправная деятельность подсудимой пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судом в доход государства конфискованы 40 тысяч рублей, полученные в результате противоправной деятельности, а также телефоны, использовавшиеся осужденной как орудие совершения преступления.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Двое крымчан осуждены за госизмену и шпионаж в пользу СБУ
20 мая, 11:58
 
ПроисшествияРоссияУкраинаКраснодарСлужба безопасности УкраиныКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала