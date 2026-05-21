Гражданку России и Украины осудили на 15 лет за передачу сведений СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданку России и Украины осудили в Краснодаре на 15 лет за передачу сведений СБУ.
- Подсудимая передала сотруднику СБУ информацию, содержащую статистические данные о позиционировании спутников GPS.
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре на 15 лет за передачу сведений СБУ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Краснодарский краевой суд огласил приговор по статье 275 УК РФ (государственная измена - ред.). В суде установлено, что подсудимая, являясь ярой противницей политического курса Российской Федерации и проведения специальной военной операции, в 2023 году, находясь в г. Киев, установила контакт с сотрудником СБУ, после чего прибыла в Р. Крым, где получила гражданство РФ", - говорится в сообщении.
"В марте 2024 года она, выполняя задание куратора, приехала в г. Новороссийск и, находясь на прибрежной территории, используя специальные приложения, установленные в ее смартфоне, собрала и передала сотруднику СБУ информацию, содержащую статистические данные о позиционировании спутников GPS, их количестве, уровне сигнала, скорости передачи данных и т.д. Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что противоправная деятельность подсудимой пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судом в доход государства конфискованы 40 тысяч рублей, полученные в результате противоправной деятельности, а также телефоны, использовавшиеся осужденной как орудие совершения преступления.