Суд приговорил белгородского предпринимателя к трем годам за летальное ДТП

БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил индивидуального предпринимателя к 3 годам колонии за оказание небезопасных транспортных услуг, из‑за которых в ДТП погибли два человека, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

Утром 31 октября 2023 года на 7-м километре дороги Короча Губкин 38‑летний водитель, перевозивший сотрудников одного из предприятий региона, в состоянии утомления врезался в стоявший на обочине "Камаз" с полуприцепом. В результате аварии двое пассажиров погибли на месте, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Как установили следствие и суд, предприниматель работал по договору субподряда на перевозку пассажиров, но не имел лицензии. Он допустил к управлению своим микроавтобусом водителя без водительского удостоверения категории "D", не обеспечил прохождение предрейсового медосмотра и технической проверки транспорта.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься пассажирскими перевозками сроком на 2 года. Также судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших и родственников погибших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, в размере 6 миллионов 300 тысяч рулей", - говорится в сообщении СУСК.

Как уточнили в прокуратуре Белгородской области , суд признал предпринимателя виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.