Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары - РИА Новости, 21.05.2026
17:20 21.05.2026
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары

Екатерина Тархова в зале Самарского областного суда
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой до 12 ноября.
  • Женщину обвиняют в убийстве дедушки и его супруги Натальи.
  • Второй фигурантке дела, Таисии Киселевой, также продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на полгода.
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Суд продлил на полгода, до 12 ноября, меру пресечения в виде содержания под стражей внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в его убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.
Представитель гособвинения в ходе заседания заявил ходатайство о продлении меры пресечения Тарховой в виде содержания под стражей, и другой фигурантке - Таисии Киселевой - в виде домашнего ареста, добавив, что оснований для изменения мер нет.
"Суд… постановил: ходатайство гособвинителя удовлетворить. Продлить… подсудимой Тарховой… меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на шесть месяцев, то есть до 12 ноября 2026 года", - объявила судья.
Также на полгода продлен домашний арест Киселевой. В ходе заседания подсудимая просила разрешить ей прогулки в дневное время. Суд в этом отказал.
Мать подсудимой заявила суду, что "полностью поддерживает ходатайство гособвинителя". Сама Тархова также согласилась с ходатайством.
По данным следствия, 31-летняя фигурантка и двое ее знакомых, арестованных заочно, в составе ОПГ совершили убийство Виктора и Натальи Тарховых. Так, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели убили бывшего мэра Самары и его супругу, отравив их, после чего заморозили с помощью азота и расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам Самары. Указания им из-за границы давала Светлана Метревели. Оба Метревели объявлены в международный розыск.
Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов, а вторую фигурантку, 79-летнюю Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, - в хищении.
