Суд арестовал владельца аэролодки по делу о гибели туристов на Байкале

УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Владельца аэролодки, перевернувшейся на Байкале, арестовали на 1 месяц 29 суток по делу о гибели туристов, сообщили РИА Новости в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, владелец судна не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав.