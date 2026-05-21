15:58 21.05.2026 (обновлено: 16:07 21.05.2026)
В Бурятии суд арестовал владельца аэролодки по делу о гибели туристов на Байкале

  • Владельца аэролодки, перевернувшейся на Байкале, арестовали на 1 месяц 29 суток по делу о гибели туристов.
  • Аэролодка "Север-750" перевернулась в районе скалы Черепаха в Бурятии, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, пятеро погибли.
  • Фигурантам предъявили обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг.
УЛАН-УДЭ, 21 мая - РИА Новости. Владельца аэролодки, перевернувшейся на Байкале, арестовали на 1 месяц 29 суток по делу о гибели туристов, сообщили РИА Новости в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ.
"Собственник (аэролодки - ред.) взят под стражу", - сказал собеседник агентства.
Там уточнили, что мужчина арестован на 1 месяц 29 суток.
Во вторник МЧС сообщило, что аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. В лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, пятеро погибли.
Фигурантам предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, владелец судна не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав.
