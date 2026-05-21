Пленум ВС указал на недопустимость условного срока криминальным авторитетам

10:57 21.05.2026
Пленум ВС указал на недопустимость мягкого наказания криминальным авторитетам

© РИА Новости / Алексей Куденко. Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
  • Пленум Верховного суда указал судам на недопустимость мягкого наказания для криминальных авторитетов, в том числе назначения им условных сроков.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ указал судам на недопустимость мягкого наказания для криминальных авторитетов, в том числе назначения им условных сроков, передает корреспондент РИА Новости.
"Судам следует принимать во внимание, что в отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное частью 4 статьи 210 и (или) статьей 210.1 УК РФ, в силу части 3 статьи 64 УК РФ положения части 1 данной статьи не применяются. Также согласно пункту "а.1" части 1 статьи 73 УК РФ исключается возможность назначения ему условного осуждения", - говорится в постановлении пленума.
Согласно документу, лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, обладает авторитетом, лидерством в преступном сообществе или в иной среде, связанной с преступной деятельностью, а равно использует свое влияние на организованные группы, их участников или иных лиц, обусловленное его положением в этой иерархии. Также о лидерстве в преступной иерархии может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими или террористическими организациями или наличие коррупционных связей.
"При решении вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ, судам следует учитывать, что занятие лицом высшего положения в преступной иерархии может подтверждаться совершением обусловленных этим положением действий, состоящих, например, в разрешении споров между организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) и отдельными лицами, входящими в состав таких преступных объединений, определении, изменении или прекращении положения других лиц в преступной иерархии, установлении правил взаимоотношений между ними, контроле за соблюдением данных правил и применении мер воздействия к лицам, нарушающим такие правила", - отмечается в постановлении.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова в четверг внес изменения в постановление 2010 года, в котором разъяснялась судебная практика рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества.
