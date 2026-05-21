Пленум ВС объяснил, когда решение о принудительном лечении могут ужесточить
10:55 21.05.2026
Пленум ВС объяснил, когда решение о принудительном лечении могут ужесточить

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
  • Пленум Верховного суда указал, что решение о принудительном лечении фигурантов уголовных дел могут ужесточить из-за апелляционной жалобы потерпевшего или представления прокурора.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ указал, что суды могут ужесточить решение о принудительном лечении фигурантов уголовных дел по апелляции потерпевшего или прокурора, передает корреспондент РИА Новости.
"Вышестоящий суд вправе при наличии к тому оснований изменить назначенный судом вид принудительной меры медицинского характера на менее строгий, если не нарушается право на защиту лица, в отношении которого применена принудительная мера медицинского характера, или на более строгий ее вид по апелляционной жалобе потерпевшего или апелляционному представлению", - говорится в постановлении пленума.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова в четверг внес изменения в постановление 2011 года, которым разъяснялась практика применения судами принудительных мер медицинского характера.
В прежней редакции постановления указывалось, что вышестоящие суды вправе только смягчить решение о принудительном лечении, а при наличии оснований для его ужесточения по кассации потерпевшего или прокурора отменить решение и отправить дело на пересмотр.
