Верховный суд указал, когда отказ прокурора от иска противоречит закону - РИА Новости, 21.05.2026
10:54 21.05.2026
Верховный суд указал, когда отказ прокурора от иска противоречит закону

Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленум Верховного суда разъяснил, что отказ прокурора от иска, затрагивающий конституционные ценности, противоречит закону.
  • В этом случае суд вправе продолжить разбирательство.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что если отказ прокурора от иска затрагивает конституционные ценности, то такой отказ противоречит закону, передает корреспондент РИА Новости.
"Обратить внимание судов на то, что, если отказ от иска затрагивает публичные интересы, конституционные ценности, такой отказ противоречит закону. Если суд не принимает отказ прокурора от иска и не усматривает в связи с этим оснований для прекращения производства по делу (часть 2 статьи 39, статья 220 ГПК РФ), подготовка дела к судебному разбирательству продолжается судом с учетом заявленных прокурором требований с его участием в правовом статусе истца", - говорится в постановлении пленума.
Согласно документу, при отказе прокурора от иска суд вправе прекратить производство по делу в предварительном судебном заседании, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц, если не требуется сбор и оценка новых доказательств.
Уточняется, что прокурор, заявивший иск в защиту интересов РФ, субъекта РФ, муниципального образования, а также неопределенного круга лиц, участвует в гражданском процессе в правовом статусе истца и наделяется всеми его процессуальными правами и обязанностями, кроме обязанности несения судебных расходов.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова в четверг принял постановление с разъяснениями о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Документ заменит прежний, который был утвержден пленумом в 2008 году.
