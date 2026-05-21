Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд объяснил, когда можно выходить за пределы исковых требований - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 21.05.2026
Верховный суд объяснил, когда можно выходить за пределы исковых требований

ВС РФ: суд может выйти за пределы исковых требований для защиты интересов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленум Верховного суда разъяснил, что суд может выйти за пределы исковых требований для защиты публичных интересов.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что суд может выйти за пределы исковых требований и по своей инициативе применить последствия признания сделки недействительной, если это необходимо для защиты публичных интересов, передает корреспондент РИА Новости.
"Обратить внимание на то, что суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных законом (часть 3 статьи 196 ГПК РФ), например, применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях (пункт 4 статьи 166 ГК РФ)", - говорится в постановлении пленума.
Пленум указал, что суд не связан ссылками на приводимые сторонами правовые нормы, а также не ограничен в применении тех норм, которые регулируют спорные правоотношения, но не указаны в иске или в возражениях на него.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова в четверг принял постановление с разъяснениями о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Документ заменит прежний, который был утвержден пленумом в 2008 году.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Верховный суд разъяснил, когда подача ходатайств считается злоупотреблением
Вчера, 10:45
 
РоссияИгорь КрасновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала