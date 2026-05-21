Верховный суд объяснил, когда можно выходить за пределы исковых требований

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что суд может выйти за пределы исковых требований и по своей инициативе применить последствия признания сделки недействительной, если это необходимо для защиты публичных интересов, передает корреспондент РИА Новости.

Пленум указал, что суд не связан ссылками на приводимые сторонами правовые нормы, а также не ограничен в применении тех норм, которые регулируют спорные правоотношения, но не указаны в иске или в возражениях на него.