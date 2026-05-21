Верховный суд разъяснил, когда подача ходатайств считается злоупотреблением

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ указал, что неоднократные ходатайства, направленные исключительно на затягивание подготовки гражданского дела и судебного процесса, являются злоупотреблением правами, передает корреспондент РИА Новости.

"Судья разъясняет лицам, участвующим в деле... последствия злоупотребления процессуальными правами и невыполнения процессуальных обязанностей (например, посредством неоднократного заявления ходатайств, направленных исключительно на затягивание подготовки дела и судебного процесса в целом, на создание препятствий к осуществлению процессуальных прав и обязанностей другими лицами, участвующими в деле)", - говорится в постановлении пленума.

Согласно документу, судья в предварительном судебном заседании вправе по собственной инициативе вынести на обсуждение сторон обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Пленум указал, что судья в случае систематического противодействия стороны своевременной подготовке дела к разбирательству может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени по правилам, установленным ГПК РФ