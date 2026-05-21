На Урале обвиняемые в ДТП с детской хоккейной командой избежали колонии

09:42 21.05.2026
Обвиняемые в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой избежали колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области фигурантов дела о гибели четверых человек в ДТП с детской хоккейной командой приговорили к принудительным работам.
  • Водитель автобуса Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев признаны виновными по различным уголовным статьям.
  • С Лобова в пользу родственников погибших взыскано по два миллиона рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних — по 1,5 миллиона рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Невьянский городской суд Свердловской области приговорил к принудительным работам фигурантов дела о гибели четверых человек в ДТП с детской хоккейной командой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В районе Верх-Нейвинска 29 января 2024 года у автобуса, с детской хоккейной командой возвращавшегося с соревнований из Челябинска, лопнуло колесо, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Citroen.
"Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Тренер хоккейной команды умер в машине скорой помощи. Несколько детей получили травмы различной степени тяжести. На скамье подсудимых оказались водитель автобуса Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев", – рассказали в пресс-службе.
По уточнению прокуратуры региона, в автобусе находились тренер и 16 членов детской хоккейной команды "Спортивной школы олимпийского резерва" Новоуральского городского округа.
Суд признал виновным Миненко по уголовной статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек, Лобова – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Адиев – о недоброкачественном ремонте транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с технеисправностями, отметили в пресс-службе судов.
"Им назначено наказание в виде принудительных работ на срок четыре года. Миненко также лишен водительских прав на 2,5 года, Адиев – лишен права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, на три года", – говорится в сообщении.
Гражданские иски удовлетворены частично, пояснили РИА Новости в инстанции – так, с Лобова в пользу родственников погибших взыскано по два миллиона рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних – по 1,5 миллиона рублей. По сведениям прокуратуры, помимо принудительных работ всем фигурантам назначены еще и взыскания на 10% заработка в доход государства.
Как рассказал журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга, во время расследования была, в частности, проанализирована должностная и техническая документация, проведены ряд таких экспертиз, как судебно-медицинская, автотехническая, криминалистическая.
"Автобус Yutong с места происшествия был помещен, как вещдок, для проведения следственных действий на штрафстоянку. В ходе тщательного осмотра технического состояния автобуса установлено, что стрелка его спидометра замерла на цифре примерно 100 километров в час. С момента, когда водитель автобуса забрал спортсменов с железнодорожного вокзала Челябинска до столкновения с иномаркой, он проехал 294 километра. Согласно пункту 10.3 ПДД РФ, скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 километров в час", – сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
