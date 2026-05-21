Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при ожирении

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи детям при ожирении, следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики ожирения теперь входят первичный прием и консультация у врача-диетолога.
Кроме того, обновился перечень медицинских услуг для лечения заболевания: добавился ежедневный осмотр детским хирургом, в список также вошли два приема детского эндокринолога - первичный и повторный, уточняется в документе.
Исходя из документа, в стандарте появился новый раздел хирургических, эндоскопических, эндоваскулярных и других методов лечения ожирения. В лапароскопические медуслуги вошли продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка, добавляется в документе.
Руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава Российской Федерации Ольга Васюкова 4 марта сообщила, что каждый десятый первоклассник и каждый третий подросток в стране имеет диагноз "ожирение".