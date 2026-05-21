Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал отправку авианосной группы США в Карибское море - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 21.05.2026 (обновлено: 17:53 21.05.2026)
Песков прокомментировал отправку авианосной группы США в Карибское море

Песков назвал отправку авианосной группы США в Карибское море игрой мускулов

© Public domainUSS Nimitz
USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Public domain
USS Nimitz . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал решение США направить авианосную группу в Карибское море игрой мускулов.
  • По его мнению, дальнейшее усиление военного присутствия Штатов может ухудшить положение жителей Кубы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение США направить авианосную группу в Карибское море "игрой мускулов", которая только ухудшит положение кубинцев.
Ранее Южное командование США сообщило, что авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море.
"Катастрофические гуманитарные последствия этой блокады для простых людей на острове. И, конечно, дальнейшая "игра мускулами" в виде вот этой армады, это лишь способно ухудшить положение жителей Кубы", - сказал Песков журналистам.
В среду США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе США со стороны Кубы
Вчера, 12:44
 
СШАВ миреКарибское мореДмитрий ПесковРауль КастроРоссияМигель Диас-Канель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала