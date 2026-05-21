Песков прокомментировал отправку авианосной группы США в Карибское море

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение США направить авианосную группу в Карибское море "игрой мускулов", которая только ухудшит положение кубинцев.
Ранее Южное командование США сообщило, что авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море.
"Катастрофические гуманитарные последствия этой блокады для простых людей на острове. И, конечно, дальнейшая "игра мускулами" в виде вот этой армады, это лишь способно ухудшить положение жителей Кубы", - сказал Песков журналистам.
В среду США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель – оправдать военную агрессию против острова.