В США заявили о нехватке средств на конфликт с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Глава комитета по ассигнованиям палаты представителей США Том Коул предупредил, что у Пентагона могут уже в августе закончиться деньги на финансирование конфликта с Ираном, если конгресс оперативно не примет новый пакет финансирования.
В комментарии для издания Punchbowl News в среду Коул воздержался от точных прогнозов, но обозначил август как наиболее вероятный месяц, когда американское военное ведомство исчерпает средства на продолжение конфликта с Ираном.
"Я очень обеспокоен, потому что у нас заканчивается время (на рассмотрение законопроекта о дополнительном финансировании по Ирану – ред.)", - передает издание слова конгрессмена.
Дополнительный пакет финансирования по Ирану сейчас находится на ранней стадии обсуждения в конгрессе, и пока остается непонятным, когда именно американские законодатели приступят к его рассмотрению. Данный проект представляет собой запрос Белого дома на экстренные средства сверх бюджета Пентагона для покрытия военных расходов, связанных с иранским конфликтом.
При этом, как сообщает портал Iran War Cost Tracker, за 82 дня военной операции против Ирана администрация президента США Дональда Трампа израсходовала уже более 87 миллиардов долларов. Эта сумма почти втрое превышает прежнюю оценку в 29 миллиардов долларов, которую ранее озвучил исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона Джулс Херст.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.