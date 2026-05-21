Родина или смерть: Вашингтон не сможет захватить Кастро

Вчера американский суд выдвинул обвинения против иностранного лидера — человека, которому через две недели исполнится 95 лет. Еще накануне пошли утечки о том, что американский Минюст собирается предъявить обвинения Раулю Кастро — то есть в Вашингтоне хотят повторить операцию с похищением венесуэльского президента Мадуро?

Да, в Белом доме думают об этом, ведь успех январской операции вскружил головы и стал одним из важных аргументов в пользу нападения на Иран. И хотя с исламской республикой все пошло не по плану — не помогло даже убийство не только верховного лидера Али Хаменеи, но и ставшего после этого фактически главным человеком в стране Али Лариджани, — идея повторить венесуэльский успех все еще гуляет в вашингтонских головах. Сразу скажем: вероятность того, что Трамп все-таки решится на это, крайне невелика, но даже если он рискнет повторить "налет на Каракас" в Гаване, захватить и доставить Рауля в Штаты не получится. Живым Кастро не дастся, ну и саму операцию американцы не смогут провести без потерь.

Но ведь они действительно рассматривают такой вариант? Да, причем, как пишет Politico, сейчас в Вашингтоне это делают куда более серьезно, чем в начале года. Тогда, после захвата Мадуро и начала фактически полной топливной блокады Кубы (Венесуэла и Мексика прекратили поставки), США рассчитывали на то, что Гавана пойдет на серьезные уступки, проще говоря, капитулирует. Однако кубинцы держатся — притом что свет дают на час-два в сутки, экономика еле дышит, а туристическая отрасль полностью остановилась. Российские поставки нефти, как и подаренные Китаем солнечные батареи, не могут закрыть огромный дефицит электроэнергии — и понятно, что кубинское руководство хочет договориться с Америкой. Но не ценой отказа от суверенитета — и не ценой собственного ухода от власти.

Потому что Кастро правят Кубой без трех лет семь десятилетий — и никуда не уйдут. После смерти в 2016 году Фиделя страной руководит Рауль (фактически он взял на себя ежедневное руководство за десять лет до этого). И хотя он уже пять лет не занимает никаких официальных постов, его лидерство неоспоримо, а Штаты хотят отставки не только президента Диас-Канеля, но и чуть ли не эмиграции всей большой семьи Кастро. Естественно, это абсолютно неприемлемый для кубинцев вариант — однако переговоры между Вашингтоном и Гаваной все-таки идут уже несколько месяцев.

Сначала они были неофициальными и проходили в Мексике, но неделю назад стали публичными: в Гавану прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Его главным — но непубличным — собеседником стал Рауль Кастро. Не сам кубинский лидер, а его внук, начальник охраны и доверенное лицо, 40-летний Рауль Гильермо Родригес Кастро. Кубинцы готовы на частичные уступки, но понятно, что таковые бесконечно далеки от американских требований. Подробное содержание запросов США неизвестно, но суть ясна: все Кастро уходят, Компартия лишается монополии на власть, в страну допускаются американские деньги и кубинские эмигранты из США, а в итоге в Гаване устанавливается проамериканская власть. Никто в нынешнем кубинском руководстве ничего подобного никогда не примет. Что же остается Вашингтону?

Ждать восстания оголодавшего народа? Однако оно точно не будет проамериканским — да и сколько его еще ждать, ведь кубинцы давно привыкли к тяготам жизни (пусть и не такого масштаба). Устроить военную интервенцию? Но это большие жертвы, в том числе среди американцев — и это последнее, что сейчас нужно Трампу. Не говоря уже об ударе по репутации Штатов в Латинской Америке и в мире (неслучайно на днях Трамп сказал президенту Бразилии Луле, что не собирается вторгаться на Кубу). Похитить Кастро? Ну вот, мы сейчас здесь — схватить Рауля и привести его в американский суд.

В качестве повода нужно обвинение: вот и вспомнили историю 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два легкомоторных самолета с кубинскими эмигрантами-оппозиционерами, гражданами США. Рауль тогда был министром обороны, за это его и собираются привлечь к американскому суду. Погибли четыре американских гражданина — и теперь мы будем тебя судить. Идея безумная, в том числе по причине своей невыполнимости.

Даже если американцам удастся парализовать и отключить Гавану так, как это было сделано с Каракасом, даже если их операция по десантированию группы захвата пройдет с минимальными для них потерями, даже если им удастся убить всех охранников и защитников Кастро, взять его живым они не смогут — Рауль лучше покончит с собой, чем попадет в руки янки. "Патрия о муэрте. Венсеремос!" ("Родина или смерть. Мы победим!") — этот лозунг Фиделя Кастро не только стал официальным девизом Кубы, но и останется жизненным кредо для его младшего брата. Рауль, вне всякого сомнения, предпочтет смерть плену, то есть американцы не добьются ничего, кроме подтверждения своей репутации беспредельщиков и убийц.