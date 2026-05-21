Спецоперация, 21 мая: ВС России установили контроль над Шестеровкой
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 21.05.2026

Спецоперация, 21 мая: ВС России установили контроль над Шестеровкой

Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по центру подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Также за сутки Армия России установила контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. В Минобороны рассказали, что группировка "Север" перед штурмом Шестеровки зачистила над ней небо от украинских дронов.
ВСУ за сутки потеряли 1205 военнослужащих, три авиабомбы и 516 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 150139 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29399 танков и других боевых бронированных машин, 1723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35024 орудия полевой артиллерии и минометов, 62155 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подлость ВСУ

Боевики открывали огонь по мирным жителям населенного пункта Родинское в ДНР, пытавшимся набрать воду, рассказал РИА Новости беженец Михаил Скирда.
Боевики ВСУ в Родинском не скрывали, что получали приказ открывать огонь по любым движущимся целям, рассказала РИА Новости беженка Елена Орехова.
Киевский режим открыто радуется охоте боевиков ВСУ на мирных жителей России, ударам по жилым домам и социальным объектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз начали в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель региона, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. Там отметили, что по дороге ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники З АЭС, на месте работают профильные специалисты.
Позднее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что заминированная ВСУ автомобильная дорога, ведущая в Энергодар и используемая для снабжения станции, обследована и разминирована, ситуация находится под контролем.
Своими действиями вокруг ЗАЭС режим Владимира Зеленского приблизил Европу к грани атомной катастрофы, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Голос Европы

Провокациями с использованием украинских дронов Латвию намеренно втягивают в противостояние с Россией, считает депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор.
Жители Латвии возмущаются появлением украинских дронов в воздушном пространстве республики, выяснило РИА Новости, изучив соцсети.
В Европе хотят найти удовлетворяющую стороны формулу переговоров по украинскому вопросу, чтобы возобновить дискуссию, заявил РИА Новости европейский дипломатический источник.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса не согласятся тратить 0,25% годового ВВП на поставки вооружений Киеву.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не сможет в скором времени вступить в ЕС, но выступил за предоставление ей особого статуса "ассоциированного члена" уже сейчас, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо канцлера ФРГ к руководству институтов ЕС.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что предложение наделить Украину статусом "ассоциированного члена" Европейского союза не будет поддержано, Киев сначала должен выполнить стандартные для этого процесса условия, чтобы вступить в организацию.
Переговорный процесс

Россия никогда не отказывалась от предметного обсуждения путей урегулирования украинского кризиса, напомнила официальный представитель МИД РФ. Вместе с тем, по ее словам, страны Европы не демонстрируют настроя на урегулирование украинского кризиса.
Урегулирование вокруг Украины должно учитывать фундаментальные интересы России в сфере национальной безопасности, сказала Захарова.
Китай готов приложить усилия, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским, если тот хочет о чем-то поговорить или посоветоваться.
Страны ООН устали от назойливо навязанной украинской тематики и на площадке Генассамблеи, и в Совете Безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
