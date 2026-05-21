Бойцы ФСБ уничтожили склад боеприпасов и три ДРГ ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.