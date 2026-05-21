Бойцы ФСБ уничтожили склад боеприпасов и три ДРГ ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России уничтожило склад боеприпасов в Константиновке.
- Также были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Бойцы ФСБ выследили и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что бойцами также был поражен склад боеприпасов для БПЛА противника.
Поражение сил противника прошло совместно с 4-й бригадой "Южной" группировки войск МО России в рамках ведения охоты на украинских диверсантов в Константиновке.