Группировка «Север» вскрыла и уничтожила 39 пунктов управления БПЛА и другие объекты противника.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки вскрыла и уничтожила 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Леонид Шаров.

"Вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров.

Он добавил, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 61 беспилотник самолетного типа и 79 тяжелых боевых гексакоптеров противника.

Как рассказал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев , ее войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили 16 антенн связи для дронов, три терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов.

"Поражено шесть пунктов управления БПЛА, а также 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ . Сбиты 14 беспилотников противника", - добавил Астафьев.