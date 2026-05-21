Специальная военная операция на Украине
 
05:04 21.05.2026
Группировка "Запад" уничтожила 59 пунктов управления дронами ВСУ

Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
  • Войска группировки «Южная» уничтожили 16 антенн связи для дронов, три терминала Starlink и другие объекты.
  • Группировка «Север» вскрыла и уничтожила 39 пунктов управления БПЛА и другие объекты противника.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки вскрыла и уничтожила 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Леонид Шаров.
"Вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров.
Он добавил, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 61 беспилотник самолетного типа и 79 тяжелых боевых гексакоптеров противника.
Как рассказал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев, ее войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили 16 антенн связи для дронов, три терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов.
"Поражено шесть пунктов управления БПЛА, а также 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 14 беспилотников противника", - добавил Астафьев.
Группировка "Север" вскрыла и уничтожила 39 пунктов управления БПЛА, 54 дрона самолетного типа, 48 тяжелых боевых октокоптеров R18, три квадроцикла и девять наземных робототехнических комплексов противника, рассказал начальник ее пресс-центра Василий Межевых.
