Соучастники по делу Якубовского о преступном сообществе остаются на свободе
05:50 21.05.2026
Соучастники по делу Якубовского о преступном сообществе остаются на свободе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Бывший совладелец сетей "Азбуки вкуса" и "Кофе хауз" Кирилл Якубовский
Бывший совладелец сетей "Азбуки вкуса" и "Кофе хауз" Кирилл Якубовский. Архивное фото
  • Соучастники по уголовному делу бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского об участии в организованном преступном сообществе и растрате свыше 14 миллиардов рублей остаются на свободе.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Соучастники по уголовному делу бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского об участии в организованном преступном сообществе и растрате свыше 14 миллиардов рублей остаются на свободе, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Следователь... указал на то, что расследование по уголовному делу не завершено, при этом имеются соучастники, местонахождение которых не установлено", - говорится в документе.
В апреле 2025 года бывшие учредители кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, которая владела долей розничной сети "Азбука вкуса", Якубовский и Павел Масловский, а также предпринимательница Светлана Безрукова были осуждены за хищение у компании 126 миллионов рублей.
В день оглашения приговора всем троим вручили уведомление о возбуждении нового дела. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и растрате, ущерб по делу превышает 14 миллиардов рублей.
Все трое находятся под стражей.
