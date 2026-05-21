Соучастники по делу Якубовского о преступном сообществе остаются на свободе

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Соучастники по уголовному делу бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского об участии в организованном преступном сообществе и растрате свыше 14 миллиардов рублей остаются на свободе, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Следователь... указал на то, что расследование по уголовному делу не завершено, при этом имеются соучастники, местонахождение которых не установлено", - говорится в документе.

В апреле 2025 года бывшие учредители кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, которая владела долей розничной сети " Азбука вкуса ", Якубовский и Павел Масловский, а также предпринимательница Светлана Безрукова были осуждены за хищение у компании 126 миллионов рублей.

В день оглашения приговора всем троим вручили уведомление о возбуждении нового дела. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и растрате, ущерб по делу превышает 14 миллиардов рублей.