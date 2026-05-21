© Фото : соцсети Автомобиль скорой помощи возле школы в Москве, в которой двое учеников пострадали после взрыва петард

Состояние пострадавших от взрыва петард в школе в Москве стабильное

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Состояние учеников, которые пострадали после взрыва петард на территории школы на юге Москвы, стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.

По данным департамента, "в ходе репетиции последнего звонка на территории школы №1526 двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук". Их госпитализировали.

« "В школу была незамедлительно вызвана скорая помощь, ученики госпитализированы в детскую больницу им. Филатова. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - рассказали в пресс-службе.