Состояние пострадавших от взрыва петард в школе в Москве стабильное

14:49 21.05.2026 (обновлено: 15:05 21.05.2026)
Состояние учеников, пострадавших от взрыва петард в школе в Москве, стабильное

© Фото : соцсетиАвтомобиль скорой помощи возле школы в Москве, в которой двое учеников пострадали после взрыва петард
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Состояние учеников, которые пострадали после взрыва петард на территории школы на юге Москвы, стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
По данным департамента, "в ходе репетиции последнего звонка на территории школы №1526 двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук". Их госпитализировали.
«
"В школу была незамедлительно вызвана скорая помощь, ученики госпитализированы в детскую больницу им. Филатова. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в больнице им оказывается медицинская помощь в полном объеме.
