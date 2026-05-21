Слуцкий прокомментировал слова Писториуса о России
20:40 21.05.2026
Слуцкий прокомментировал слова Писториуса о России

Слуцкий: риторика Писториуса отражает тенденции реваншизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риторика министра обороны Германии Бориса Писториуса отражает тенденции реваншизма и реабилитации нацизма, заявил Леонид Слуцкий.
  • Он отметил, что Писториус активно поддерживает неонацистский режим на Украине в ущерб интересам граждан Германии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Риторика министра обороны Германии Бориса Писториуса в полной мере отражает тенденции реваншизма и реабилитации нацизма, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Министр обороны Германии Писториус ранее заявил, что Россия снова стала "врагом Германии".
"Писториус - министр обороны в кабинете канцлера Мерца, который активно борется за лидерство в европейской "партии войны" против России. И его риторика в полной мере отражает тенденции реваншизма и реабилитации нацизма, по сути", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что отсюда и такая "оголтелая" поддержка неонацистского бандеровского режима на Украине в ущерб интересам гражданам Германии.
"Однако простые немцы вряд ли поддерживают эту оголтелость и искусственное наращивание российской угрозы. О чем свидетельствует падение рейтингов правящей коалиции в ФРГ и взлет показателей поддержки АдГ", - добавил политик.
