Слуцкий прокомментировал слова Писториуса о России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Риторика министра обороны Германии Бориса Писториуса в полной мере отражает тенденции реваншизма и реабилитации нацизма, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Однако простые немцы вряд ли поддерживают эту оголтелость и искусственное наращивание российской угрозы. О чем свидетельствует падение рейтингов правящей коалиции в ФРГ и взлет показателей поддержки АдГ", - добавил политик.