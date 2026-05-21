В Крыму назвали бравадой слова Зеленского об ударах по России в июне
06:56 21.05.2026
В Крыму назвали бравадой слова Зеленского об ударах по России в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь бравадой.
  • По мнению Константинова, Зеленский пытается доказать платежеспособность западным спонсорам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал слова Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь бравадой для хозяев из Запада.
Заявления Владимира Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бравада Зеленского объясняется тем, что ему нужно постоянно доказывать платежеспособность своим хозяевам на Западе, поэтому ему нужны провокации и террористические акции", - сказал Константинов.
По его словам, киевский режим пытается убедить западных спонсоров, что он состоятелен и готов к дальнейшему продолжению конфликта.
"То, что Украина стала расходным материалом в западной геополитике, это уже очевидно. Она утратила давным давно суверенитет, территориальную целостность, утрачена полностью управляемость страной", - сказал Константинов.
РоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновДмитрий Песков
 
 
