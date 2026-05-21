В Крыму назвали бравадой слова Зеленского об ударах по России в июне

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал слова Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь бравадой для хозяев из Запада.

"Бравада Зеленского объясняется тем, что ему нужно постоянно доказывать платежеспособность своим хозяевам на Западе, поэтому ему нужны провокации и террористические акции", - сказал Константинов

По его словам, киевский режим пытается убедить западных спонсоров, что он состоятелен и готов к дальнейшему продолжению конфликта.