СК возбудил уголовное дело после заболевания детей в лагере в Башкирии

УФА, 21 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей в лагере в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, произошло массовое заболевание детей в возрасте 11-15 лет в детском оздоровительном лагере Абзелиловского района.
"По данному факту следственным отделом в ЗАТО Межгорье СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) ", - говорится в сообщении.