Командира самолета Ан-2, сгоревшего в лесу в Якутии, госпитализировали
14:55 21.05.2026 (обновлено: 15:03 21.05.2026)
Командира самолета Ан-2, сгоревшего в лесу в Якутии, госпитализировали

СК: командира самолета Ан-2, сгоревшего в лесу в Якутии, госпитализировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии.
  • Командир самолета получил ожоги и был госпитализирован.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Командир самолета Ан-2, аварийно приземлившегося в Якутии, получил ожоги и был госпитализирован, сообщает СК РФ.
"В результате происшествия командир воздушного судна получил телесные повреждения в виде ожогов и был госпитализирован", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Во вторник республиканский главк МЧС сообщал, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна - у самолета, предположительно, отказал двигатель. Позднее Росавиация сообщала, что самолет сгорел, восемь человек, находившихся на борту, эвакуированы. Минздрав сообщал об одном госпитализированном.
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-2
 
 
