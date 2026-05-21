Командира самолета Ан-2, сгоревшего в лесу в Якутии, госпитализировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии.
- Командир самолета получил ожоги и был госпитализирован.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Командир самолета Ан-2, аварийно приземлившегося в Якутии, получил ожоги и был госпитализирован, сообщает СК РФ.
"В результате происшествия командир воздушного судна получил телесные повреждения в виде ожогов и был госпитализирован", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Во вторник республиканский главк МЧС сообщал, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна - у самолета, предположительно, отказал двигатель. Позднее Росавиация сообщала, что самолет сгорел, восемь человек, находившихся на борту, эвакуированы. Минздрав сообщал об одном госпитализированном.