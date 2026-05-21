Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье число пострадавших в пожаре в жилом доме увеличилось до трех - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 21.05.2026 (обновлено: 11:27 21.05.2026)
В Подмосковье число пострадавших в пожаре в жилом доме увеличилось до трех

СК: в Лобне число пострадавших в пожаре в многоквартирном доме увеличилось до 3

© Фото : Прокуратура Московской областиПоследствия взрыва газовоздушной смеси и последовавшего за ним пожара в подмосковной Лобне
Последствия взрыва газовоздушной смеси и последовавшего за ним пожара в подмосковной Лобне - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Последствия взрыва газовоздушной смеси и последовавшего за ним пожара в подмосковной Лобне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате пожара в многоквартирном доме в Лобне число пострадавших увеличилось до трех.
  • Двое взрослых погибли, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в подмосковной Лобне увеличилось до трех, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что два человека погибли в четверг при пожаре в многоквартирном доме в Лобне, двое детей госпитализированы с отравлением продуктами горения.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в складском помещении в селе Белый Раст Московской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Подмосковье потушили пожар на складе
20 мая, 06:41
"Сегодня утром в одной из квартир, расположенной на третьем этаже многоэтажного жилого дома по улице Калинина в городе Лобне, произошел хлопок газа. В результате обрушилась межквартирная стена и пострадало пять жильцов двух квартир, двое из которых - дети. Все госпитализированы в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое взрослых скончались: мужчина 1987 и женщина 1993 года рождения", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), на месте работают следователи и криминалисты, с участием экспертов проводится осмотр.
Прокуратура Московской области в канале на платформе "Макс" сообщила, что по факту происшествия проводится проверка.
Последствия возгорания в расселенном общежитии в Спасске-Дальнем - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Приморье потушили крупный пожар в общежитии
19 мая, 08:13
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛобняСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала