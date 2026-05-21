В Подмосковье число пострадавших в пожаре в жилом доме увеличилось до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате пожара в многоквартирном доме в Лобне число пострадавших увеличилось до трех.
- Двое взрослых погибли, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в подмосковной Лобне увеличилось до трех, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что два человека погибли в четверг при пожаре в многоквартирном доме в Лобне, двое детей госпитализированы с отравлением продуктами горения.
"Сегодня утром в одной из квартир, расположенной на третьем этаже многоэтажного жилого дома по улице Калинина в городе Лобне, произошел хлопок газа. В результате обрушилась межквартирная стена и пострадало пять жильцов двух квартир, двое из которых - дети. Все госпитализированы в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое взрослых скончались: мужчина 1987 и женщина 1993 года рождения", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), на месте работают следователи и криминалисты, с участием экспертов проводится осмотр.
Прокуратура Московской области в канале на платформе "Макс" сообщила, что по факту происшествия проводится проверка.
