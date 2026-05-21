19:33 21.05.2026 (обновлено: 19:41 21.05.2026)
В ближайшие годы банки будут трансформироваться в операционные системы

© Фото : Пресс-служба ПСБ
Заместитель председателя ПАО "Банк ПСБ", кандидат юридических наук Михаил Дорофеев
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В перспективе до 2030 года банки будут все больше переформатироваться в операционные системы для бизнеса и жизни, сообщил РИА Новости заместитель председателя ПАО "Банк ПСБ", кандидат юридических наук Михаил Дорофеев.
В четверг в Москве состоялась XXVI Всероссийская банковская конференция. Одна из тем - развитие платежных экосистем до 2030 года.
"Современный клиент не хочет искать сервисы сам. В этом смысле финансовые продукты становятся частью пользовательского сценария внутри цифровых платформ. А посредником выступает искусственный интеллект, когда борьба за клиента разворачивается в том, как банк представлен внутри ИИ-интерфейсов", – сказал Дорофеев.
Еще одно направление, которое отметил зампред банка, – внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для персонализации финансовых и бизнес-услуг.
"Согласно нашим ожиданиям развития и трансформации финансовой системы России, искусственный интеллект будет все больше включаться в управление финансами, прогнозирование платежных привычек клиентов. При этом мы склонны воспринимать ИИ скорей как помощника, а не как замену человеку. Хотя, безусловно, человеческое включение в рутинные процессы в банкинге продолжит редуцироваться, общение с реальным человеком будет привилегией, а не обыденностью", – подчеркнул Дорофеев.
Он добавил, что ПСБ, учитывая все эти тенденции, в своей стратегии развития до 2030 года фокусируется на трансформации в цифровую экосистему. Ключевые направления включают интеграцию платежных сервисов, развитие цифрового рубля, внедрение ИИ-агентов и бесшовных оплат (B2B/B2C).
"Кроме того, продолжится расширение спектра предоставляемых нефинансовых услуг для предприятий ОПК, с которыми банк активно работает. В этой части ПСБ нацелен на создание экосистемы нефинансовых инструментов для диверсификации предприятий, способствуя их выходу, в том числе, на гражданский рынок. И хотя в структуре нашего бизнеса доминируют банковские и инвестиционные продукты, а также обслуживание как раз ОПК, по нашим прогнозам, все крупные банковские игроки в ближайшие несколько лет будут активно заниматься развитием нефинансовых сервисов - доведут их долю в операционных доходах до 20–30%", - резюмировал Дорофеев.
