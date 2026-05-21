"Росатом" внедряет "умную" систему поддержки операторов АЭС

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Цифровая Система информационной поддержки оператора (СИПО), внедряемая Росатомом на АЭС в России и Бангладеш, может стать стандартом для всех новых и модернизируемых атомных станций госкорпорации, сообщил в рамках ЦИПР-2026 генеральный директор АО "Росатом Автоматизированные системы управления" Андрей Бутко.

"СИПО помогает персоналу станций контролировать десятки тысяч параметров работы энергоблока. Это "умный помощник" на базе цифрового двойника с собственными алгоритмами и платформа для безопасного внедрения модулей искусственного интеллекта для аналитики работы энергоблоков. Пилотной станцией стала Нововоронежская АЭС. Сейчас СИПО уже внедрена на нашем самом мощном новом энергоблоке Курской АЭС, а также устанавливается на АЭС "Руппур" в Республике Бангладеш", – привели в "Росатоме" слова Бутко.

Идея создания СИПО возникла после аварии на Фукусиме, а активная разработка стартовала в 2019 году. В основе системы лежит цифровой двойник энергоблока с реактором ВВЭР 1200.

По словам Бутко, СИПО – первый шаг к "умным" АЭС, где оператор получает не просто данные, а готовые решения с применением так называемого "слабого" (или прикладного) ИИ: расчеты по алгоритмам и обработку данных система берет на себя, переводя мыслительную деятельность оператора на уровень визуального восприятия.

СИПО охватывает 360 технологических систем современного производственного процесса, реализует 20 функций и до 200 компьютерно-ориентированных процедур, оптимизирует визуальное представление информации, анализирует и прогнозирует состояние параметров энергоблока, помогая оперативно принимать правильные решения в стрессовых ситуациях.

Как сообщил Бутко, перспективы развития системы имеют несколько направлений. Первое – улучшение человеко-машинного интерфейса для интуитивно понятного управления, углубление охвата функций нормальной эксплуатации, а также внедрение технологий прогнозирования и предиктивной аналитики, что позволит перейти от оперативного реагирования к предотвращению любых отклонений.

Второе – это создание специализированной системы автоматизированного проектирования, которая ускорит адаптацию продукта под разные типы энергоблоков, освоение и внедрение технологий ИИ на базе машинного обучения, включая создание опытного образца программно-аппаратного комплекса (ПАК) – физической основы для будущих интеллектуальных систем управления. Третье – это формирование архитектуры СИПО как независимого ПАК с собственной средой для разработки, тестирования и безопасного внесения изменений.