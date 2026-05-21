Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" внедряет "умную" систему поддержки операторов АЭС - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 21.05.2026

"Росатом" внедряет "умную" систему поддержки операторов АЭС

© Фото : Пресс-служба ЦИПРГенеральный директор АО "Росатом Автоматизированные системы управления" Андрей Бутко
Генеральный директор АО Росатом Автоматизированные системы управления Андрей Бутко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Пресс-служба ЦИПР
Генеральный директор АО "Росатом Автоматизированные системы управления" Андрей Бутко
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Цифровая Система информационной поддержки оператора (СИПО), внедряемая Росатомом на АЭС в России и Бангладеш, может стать стандартом для всех новых и модернизируемых атомных станций госкорпорации, сообщил в рамках ЦИПР-2026 генеральный директор АО "Росатом Автоматизированные системы управления" Андрей Бутко.
"СИПО помогает персоналу станций контролировать десятки тысяч параметров работы энергоблока. Это "умный помощник" на базе цифрового двойника с собственными алгоритмами и платформа для безопасного внедрения модулей искусственного интеллекта для аналитики работы энергоблоков. Пилотной станцией стала Нововоронежская АЭС. Сейчас СИПО уже внедрена на нашем самом мощном новом энергоблоке Курской АЭС, а также устанавливается на АЭС "Руппур" в Республике Бангладеш", – привели в "Росатоме" слова Бутко.
Идея создания СИПО возникла после аварии на Фукусиме, а активная разработка стартовала в 2019 году. В основе системы лежит цифровой двойник энергоблока с реактором ВВЭР 1200.
По словам Бутко, СИПО – первый шаг к "умным" АЭС, где оператор получает не просто данные, а готовые решения с применением так называемого "слабого" (или прикладного) ИИ: расчеты по алгоритмам и обработку данных система берет на себя, переводя мыслительную деятельность оператора на уровень визуального восприятия.
СИПО охватывает 360 технологических систем современного производственного процесса, реализует 20 функций и до 200 компьютерно-ориентированных процедур, оптимизирует визуальное представление информации, анализирует и прогнозирует состояние параметров энергоблока, помогая оперативно принимать правильные решения в стрессовых ситуациях.
Как сообщил Бутко, перспективы развития системы имеют несколько направлений. Первое – улучшение человеко-машинного интерфейса для интуитивно понятного управления, углубление охвата функций нормальной эксплуатации, а также внедрение технологий прогнозирования и предиктивной аналитики, что позволит перейти от оперативного реагирования к предотвращению любых отклонений.
Второе – это создание специализированной системы автоматизированного проектирования, которая ускорит адаптацию продукта под разные типы энергоблоков, освоение и внедрение технологий ИИ на базе машинного обучения, включая создание опытного образца программно-аппаратного комплекса (ПАК) – физической основы для будущих интеллектуальных систем управления. Третье – это формирование архитектуры СИПО как независимого ПАК с собственной средой для разработки, тестирования и безопасного внесения изменений.
Ключевым принципом развития станет проактивный подход к управлению, базирующийся на создании точных цифровых двойников энергоблоков и углубленной предиктивной аналитике, заключил Бутко.
 
ТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Нововоронежская АЭСКурская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала