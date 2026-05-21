Сирия впервые в истории примет участие в саммите G7, пишут СМИ

16:01 21.05.2026
Reuters: Сирия впервые в истории примет участие в саммите G7

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сирия впервые в истории примет участие в саммите G7.
  • Проведение мероприятия запланировано на 15–17 июня во Франции, Сирию представит президент Ахмед аш-Шараа.
  • Переговоры, вероятно, сосредоточатся на роли Сирии как потенциального стратегического хаба в цепочке поставок на фоне закрытия Ормузского пролива.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сирия впервые в истории примет участие в саммите G7, проведение мероприятия запланировано на 15-17 июня во Франции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Сирия посетит саммит G7 во Франции в следующем месяце в качестве приглашенного государства, ее представит президент (страны на переходный период - ред.) Ахмед аш-Шараа", - говорится в сообщении агентства.
Согласно информации неназванного сирийского чиновника, переговоры в рамках этого мероприятия, вероятно, сосредоточатся на роли Сирии как потенциального стратегического хаба в цепочке поставок на фоне закрытия Ормузского пролива.
Как отмечает Рейтер, Сирия примет участие в саммите G7 впервые с момента основания "семерки" в 1975 году.
Саммит "Большой семерки" под председательством Франции пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15-17 июня.
