Рейтинг@Mail.ru
В Гидрометцентре рассказали о работе синоптиков в экстремальных условиях - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 21.05.2026
В Гидрометцентре рассказали о работе синоптиков в экстремальных условиях

Макарова: смелость синоптиков проявляется в работе на труднодоступных станциях

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Вид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что российские синоптики работают героически, особенно на труднодоступных метеостанциях.
  • Работа на таких станциях требует ответственности и выносливости из-за редкой доставки грузов и риска встречи с дикими животными.
  • Макарова подчеркнула, что метеорологи заслуживают уважения каждый день, а не только в профессиональный праздник.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Смелость российских синоптиков проявляется в работе на труднодоступных станциях, где есть риск встречи с дикими животными, а доставка грузов происходит редко, заявила РИА Новости метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
"Я считаю, что все российские синоптики работают героически, но самые смелые - это те, что производят наблюдения на труднодоступных метеостанциях, например, в арктических, горных, опасных и труднодоступных районах страны", - сказала собеседница агентства.
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Синоптик объяснил расхождения в показаниях термометров
Вчера, 08:21
Жизнь в таких условиях требует ответственности и выносливости, учитывая редкую доставку грузов на северные станции, объяснила Макарова. По ее словам, ученые российских метеостанций работают на огромной российской территории, куда входят три климатические зоны с дикой природой.
"Это героические наблюдатели, преданные идее гидрометслужбы и которые очень любят природу и любую погоду России. Территория страны очень большая, три климатические зоны, где есть разные погодные явления и много дикой природы, где не исключена встреча лицом к лицу с белыми и бурыми медведями, а также волками", - уточнила синоптик.
Макарова подчеркнула, что метеорологи заслуживают большого уважения не только в их профессиональный праздник, который отмечается 23 марта, но и каждый день.
Сотрудник ФГБУ Гидрометцентр России за рабочим местом в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Синоптик рассказала, как составляются прогнозы погоды
Вчера, 00:32
 
ОбществоРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала