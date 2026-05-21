Вид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

В Гидрометцентре рассказали о работе синоптиков в экстремальных условиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что российские синоптики работают героически, особенно на труднодоступных метеостанциях.

Работа на таких станциях требует ответственности и выносливости из-за редкой доставки грузов и риска встречи с дикими животными.

Макарова подчеркнула, что метеорологи заслуживают уважения каждый день, а не только в профессиональный праздник.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Смелость российских синоптиков проявляется в работе на труднодоступных станциях, где есть риск встречи с дикими животными, а доставка грузов происходит редко, заявила РИА Новости метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

"Я считаю, что все российские синоптики работают героически, но самые смелые - это те, что производят наблюдения на труднодоступных метеостанциях, например, в арктических, горных, опасных и труднодоступных районах страны", - сказала собеседница агентства.

Жизнь в таких условиях требует ответственности и выносливости, учитывая редкую доставку грузов на северные станции, объяснила Макарова . По ее словам, ученые российских метеостанций работают на огромной российской территории, куда входят три климатические зоны с дикой природой.

"Это героические наблюдатели, преданные идее гидрометслужбы и которые очень любят природу и любую погоду России . Территория страны очень большая, три климатические зоны, где есть разные погодные явления и много дикой природы, где не исключена встреча лицом к лицу с белыми и бурыми медведями, а также волками", - уточнила синоптик.