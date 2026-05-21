Синоптик объяснил расхождения в показаниях термометров - РИА Новости, 21.05.2026
08:21 21.05.2026
Синоптик объяснил расхождения в показаниях термометров

Голубев: если термометр измеряет температуру на солнце, то есть расхождения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Домашний термометр измеряет температуру на солнце, а термометр метеостанций показывает температуру в тени, из-за чего возникают расхождения.
  • Метеостанции по всему миру измеряют температуру воздуха только в тени, согласно специальным стандартам.
  • Понятие «температура по ощущению» не является научным, но его используют многие прогностические сайты.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Домашний термометр измеряет градусы на солнце, а термометр метеостанций показывает температуру в тени из-за его особенности расположения, отсюда и расхождения, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Москвичи в соцсетях выражают недовольство, публикуя фотографии уличных термометров, которые висят за их окном и показывают с 19 мая от плюс 35 до 45 градусов, когда в официальных прогнозах указана максимальная температура плюс 30-32 градуса.
По словам Голубева, такие расхождения в градусах не должны смущать россиян, так как для составления прогнозов существуют специальные стандарты, прописанные в определенных документах по наблюдениям за погодой.
«
"Например, термометр должен находиться в деревянном продуваемом шкафчике (метеорологическая будка), на высоте 2 метра, защищен полностью от солнечных лучей, с жалюзи для проветривания. Поэтому основная причина расхождений в том, что метеостанции по всему миру измеряют температуру воздуха только в тени, а не на солнце", - объяснил синоптик.
Он добавил, что многие метеорологические станции, у которых есть сайты, с недавних пор стали использовать выражение "температура по ощущению", что является максимально ненаучным.
"Понятие "температура по ощущению" не является научным, а его, увы, используют многие прогностические сайты, включая некоторых синоптиков. Просто стоит понимать, что абсолютно любую погоду каждый человек ощущает по-своему, так как все зависит от множества факторов, например, ветра, влажности и так далее, но научно это никак не обосновано", — отметил Голубев.
ОбществоРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
