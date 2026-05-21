Синоптик объяснил расхождения в показаниях термометров

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Домашний термометр измеряет градусы на солнце, а термометр метеостанций показывает температуру в тени из-за его особенности расположения, отсюда и расхождения, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Москвичи в соцсетях выражают недовольство, публикуя фотографии уличных термометров, которые висят за их окном и показывают с 19 мая от плюс 35 до 45 градусов, когда в официальных прогнозах указана максимальная температура плюс 30-32 градуса.

По словам Голубева, такие расхождения в градусах не должны смущать россиян, так как для составления прогнозов существуют специальные стандарты, прописанные в определенных документах по наблюдениям за погодой.

« "Например, термометр должен находиться в деревянном продуваемом шкафчике (метеорологическая будка), на высоте 2 метра, защищен полностью от солнечных лучей, с жалюзи для проветривания. Поэтому основная причина расхождений в том, что метеостанции по всему миру измеряют температуру воздуха только в тени, а не на солнце", - объяснил синоптик.

Он добавил, что многие метеорологические станции, у которых есть сайты, с недавних пор стали использовать выражение "температура по ощущению", что является максимально ненаучным.