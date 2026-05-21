Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева" в Баренцевом море

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России показало пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева" с подводной лодки в Баренцевом море в рамках учений ядерных сил.

На кадрах видно работу экипажа атомного подводного крейсера стратегического назначения. Далее после команды командира экипажа виден взлет ракеты в небо из подводного положения, с глубины 45 метров.