Минобороны показало пуск баллистической ракеты "Синева" в Баренцевом море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России показало пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева" с подводной лодки в Баренцевом море.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России показало пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Синева" с подводной лодки в Баренцевом море в рамках учений ядерных сил.
На кадрах видно работу экипажа атомного подводного крейсера стратегического назначения. Далее после команды командира экипажа виден взлет ракеты в небо из подводного положения, с глубины 45 метров.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Минобороны показало пуск ракеты "Ярс" с Плесецка
Вчера, 17:01