В Роспотребнадзоре назвали сроки проявления симптомов хантавируса​

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Симптомы хантавируса Андес, который способен передаваться от человека к человеку, проявляются в течение двух-шести недель, следует из научного обзора Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Документ посвящен циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым упором на хантавирус Андес. Обзор подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора

Так, в документе говорится, что инкубационный период при заражении хантавирусом Андес составляет в среднем от двух до четырех недель, максимальный - до шести недель.

Заболевание протекает в две фазы: в первые три-пять дней симптомы похожи на грипп, у пациента возможны лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота, рвота, уточняется в обзоре Роспотребнадзора. Затем наступает развитие одышки, кашля, чувства нехватки воздуха из-за отека легких, из-за шока падает артериальное давление, начинается сердечная недостаточность, добавляется в документе.

Исходя из обзора Роспотребнадзора, для заболевания характерно короткое "инфекционное окно", когда человек заразен в период наличия симптомов, при этом вирус Андес способен передаваться от человека к человеку.