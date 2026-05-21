02:21 21.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали сроки проявления симптомов хантавируса​

Тестирование на хантавирус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симптомы хантавируса Андес проявляются в течение двух-шести недель.
  • Инкубационный период при заражении хантавирусом Андес составляет в среднем от двух до четырех недель, максимальный — до шести недель.
  • Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, три человека скончались.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Симптомы хантавируса Андес, который способен передаваться от человека к человеку, проявляются в течение двух-шести недель, следует из научного обзора Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.
Документ посвящен циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым упором на хантавирус Андес. Обзор подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора.
Так, в документе говорится, что инкубационный период при заражении хантавирусом Андес составляет в среднем от двух до четырех недель, максимальный - до шести недель.
Заболевание протекает в две фазы: в первые три-пять дней симптомы похожи на грипп, у пациента возможны лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота, рвота, уточняется в обзоре Роспотребнадзора. Затем наступает развитие одышки, кашля, чувства нехватки воздуха из-за отека легких, из-за шока падает артериальное давление, начинается сердечная недостаточность, добавляется в документе.
Исходя из обзора Роспотребнадзора, для заболевания характерно короткое "инфекционное окно", когда человек заразен в период наличия симптомов, при этом вирус Андес способен передаваться от человека к человеку.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам.
Здоровье - ОбществоКабо-ВердеАргентинаКанарские островаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
